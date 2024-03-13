Послы ЕС разрешили выделить 5 млрд евро на закупку оружия для Украины. Фото:

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Посли ЄС схвалили виділення 5 млрд євро на закупівлю зброї Україні.

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У середу, 13 березня, посли країн-учасниць Європейського Союзу дали «зелене світло» на виділення 5 мільярдів євро, які підуть на закупівлю зброї для України. Про це 13 березня бельгійське головування Ради ЄС повідомило у соціальній мережі X.

Євросоюз, як і раніше рішуче надає тривалу підтримку Україні й гарантує, що країна отримає військове обладнання, необхідне для самооборони, — йдеться у повідомленні.

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель зазначив, що сьогоднішнє рішення дає зрозумілий посил того, що Європа підтримуватиме Україну до перемоги.

На таке важливе для Києва рішення відреагував і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. У соцмережі X він подякував, що країнам-членам ЄС та Боррелю за підтримку.

Це ще одна потужна і своєчасна демонстрація європейської єдності та рішучості в досягненні нашої спільної перемоги, — написав Кулеба.

Нагадаємо, 12 березня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 300 млн дол. Це перший пакет озброєнь від Білого дому у 2024 році, а востаннє таке оголошення було наприкінці грудня.

До нового пакету увійшли артилерійські снаряди, боєприпаси для HIMARS, ракети для протиповітряної оборони та інше обладнання. Озброєння нададуть зі складів Сполучених Штатів.