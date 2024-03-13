Стало відомо, звідки у США 300 млн на новий пакет допомоги Україні

https://racurs.ua/ua/n193286-stalo-vidomo-zvidky-u-ssha-300-mln-na-novyy-paket-dopomogy-ukrayini.html

Ракурс

Журналіст Остап Яриш розповідає, звідки США взяли 300 млн дол. на перший цьогорічний пакет військової допомоги Україні в умовах, коли Конгрес виділення нових коштів блокує.

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У раніше укладених контрактах на заміну обладнання, відправленого в Україну, знайшли економію, зазначив Джейк Салліван.

Умовно кажучи, на закупівлю 100 снарядів Пентагон спочатку заклав одну суму — скажімо, 130 дол. за штуку. Але за фактом ці снаряди виявилися дешевшими, по 93 дол. Сумарно за різними контрактами так вдалося заощадити близько 300 млн дол., які зараз стали у нагоді для допомоги Україні, — написав Яриш у Фейсбук.

Гроші витратили на поповнення складів США, з яких надали зброю для України. Але у Пентагоні заявляють, що вдруге так зробити не вийде.

Раніше «Ракурс» писав, що 12 березня Білий дім оголосив новий пакет військової допомоги для України на 300 млн доларів.

Це перший пакет озброєнь від США у цьому році — востаннє таке оголошення було наприкінці грудня.

До нового пакету увійшли артилерійські снаряди, боєприпаси для HIMARS, ракети для протиповітряної оборони та інше обладнання. Озброєння нададуть зі складів Сполучених Штатів. У Пентагоні очікують, що воно надійде до ЗСУ в найкоротші терміни. Для фінансування пакета використали залишкові кошти, схвалені Конгресом раніше.

Втім, у Пентагоні підкреслили: грошей на поповнення власних запасів зброї у США поки немає.