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Міноборони оприлюднило список озброєння з нового пакета допомоги США

Міноборони оприлюднило список озброєння з нового пакета допомоги США

13 бер 2024, 12:24
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Міноборони України оприлюднило список озброєння з нового пакета допомоги США на $300 мільйонів.


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Україна отримає:

  • зенітні ракети Stinger;
  • ⁠додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
  • ⁠артилерійські снаряди 155-мм калібру;
  • артилерійські снаряди 105-мм калібру;
  • протитанкові гранатомети АТ-4;
  • додаткові боєприпаси для стрілецької зброї;
  • ⁠боєприпаси для підриву перешкод;
  • запчастини та інше допоміжне обладнання.

Джерело: Ракурс


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