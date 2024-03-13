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Міноборони оприлюднило список озброєння з нового пакета допомоги США
Міноборони оприлюднило список озброєння з нового пакета допомоги СШАhttps://racurs.ua/ua/n193281-minoborony-opryludnylo-spysok-ozbroiennya-z-novogo-paketa-dopomogy-ssha.htmlРакурс
Міноборони України оприлюднило список озброєння з нового пакета допомоги США на $300 мільйонів.
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Україна отримає:
- зенітні ракети Stinger;
- додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
- артилерійські снаряди 155-мм калібру;
- артилерійські снаряди 105-мм калібру;
- протитанкові гранатомети АТ-4;
- додаткові боєприпаси для стрілецької зброї;
- боєприпаси для підриву перешкод;
- запчастини та інше допоміжне обладнання.
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