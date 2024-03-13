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ССО уничтожили важную систему видеонаблюдения рф. Фото:
ССО уничтожили важную систему видеонаблюдения оккупантов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193298-sso-unichtojili-vajnuu-sistemu-videonabludeniya-okkupantov-video.htmlРакурс
Українські спецпризначенці виявили важливу апаратуру росіян на окупованій частині Херсонської області.
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Зокрема, оператори 73-го морського центру ССО виявили будівлю, в якій він помітив скупчення антен для FPV-дронів, камеру спостереження та станцію РЕБ. Також там був розташований комплекс дистанційного відеоспостереження «Муром-М». Про це командування Сил спеціальних операцій ЗС України 13 березня повідомило у Telegram.
Після цього оператори українських ударних дронів хірургічно точно знищили всі цілі. На відео, яке опублікувало командування ССО, можна побачити результат роботи спеців.
Нагадаємо, 12 березня в мережі з’явилося відео ефектного знищення російського зенітно-ракетного комплексу «Бук-М1». Виявилося, що це була комплексна робота підрозділів ССО та розрахунків вогневих засобів у складі розвідувально-ударних груп Сил оборони.
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