Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ССО знищили важливу систему відеоспостереження рф. Фото:

ССО знищили важливу систему відеоспостереження окупантів (ВІДЕО)

13 бер 2024, 20:48
999

Українські спецпризначенці виявили важливу апаратуру росіян на окупованій частині Херсонської області.


.

Зокрема, оператори 73-го морського центру ССО виявили будівлю, в якій він помітив скупчення антен для FPV-дронів, камеру спостереження та станцію РЕБ. Також там був розташований комплекс дистанційного відеоспостереження «Муром-М». Про це командування Сил спеціальних операцій ЗС України 13 березня повідомило у Telegram.

Після цього оператори українських ударних дронів хірургічно точно знищили всі цілі. На відео, яке опублікувало командування ССО, можна побачити результат роботи спеців.

Нагадаємо, 12 березня в мережі з’явилося відео ефектного знищення російського зенітно-ракетного комплексу «Бук-М1». Виявилося, що це була комплексна робота підрозділів ССО та розрахунків вогневих засобів у складі розвідувально-ударних груп Сил оборони.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів