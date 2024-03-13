Суд признал нардепа Александра Дубинского виновным. Фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n193301-nardep-dubinskiy-priznan-vinovnym-v-pravonarushenii-svyazannom-s-korrupciey.html

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Печерський районний суд Києва 13 березня визнав нардепа винним у вчиненні адміністративного правопорушення, повʼязаного з корупцією.

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У листопаді 2023 року парламентарю вручили протокол про адміністративне правопорушення. Слідство встановило, що в серпні та жовтні 2023 року нардеп звернувся до МОЗ України та ДБР з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що законодавець цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон — це предмет кримінальної справи, де він фігурував. Депутат намагався тиснути на слідство й вимагав перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких він виступає як підозрюваний.

Суд встановив, що нардеп таким чином порушив вимоги п. 3 ч. 1 ст. 28 закону України «Про запобігання корупції». За це передбачається адміністративна відповідальність за ч. 2 ст. 172−7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Парламентар змушений буде заплатити штраф.

Також його включать до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або повʼязані з корупцією правопорушення.

За інформацією видання «Бабель», мова йде про чинного народного депутата Олександра Дубінського. У ДБР ім’я депутата вирішили не розкривати.

Нагадаємо, раніше Дубінському оголосили про підозру у справі щодо організації схеми для виїзду за кордон військовозобов’язаних. Також він є підозрюваним у державній зраді — слідство вважає, що Дубінський мав позивний «Буратіно» і входив до злочинної організації, яку створило Головне управління Генерального штабу ЗС росії.

Джерело: «Бабель»