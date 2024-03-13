В Кривом Роге повреждено 400 квартир в 31 доме. Фото: Сергей Лысак

https://racurs.ua/n193302-raketnyy-udar-po-krivomu-rogu-vrag-povredil-400-kvartir-v-31-dome.html

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Російська ракетна атака на Кривий Ріг 12 жовтня призвела до травмування 50 осіб.

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Саме така кількість місцевих мешканців звернулася за медичною допомогою. Постраждали 12 дітей, серед них двомісячний хлопчик та 11-місячна дівчинка. У лікарнях досі перебувають 10 дорослих та семеро дітей. У важкому стані шестеро дорослих та одна дитина. Амбулаторно медичну допомогу надали 29 пацієнтам, троє з них — діти. Про це голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у Facebook.

За його словами, в мирних кварталах були зафіксовані три влучання. Ворожі прильоти були по дев’ятиповерховому будинку на Східному-1 та по п’ятиповерховому будинку в Металургійному районі.

Фахівці встановили, що було пошкоджено понад 400 квартир, 31 багатоповерхівка, два садочки, п’ять шкіл, два заклади профтехосвіти, підприємство, адмінбудівля, магазини та інші об'єкти міста.

Робота з ліквідації наслідків ударів досі триває. Задіяні 25 бригад комунальників та 22 одиниці комунальної техніки.

Нагадаємо, внаслідок удару російських загарбників по Кривому Розі загинули пʼятеро осіб. Сьогодні вдень на одному з поверхів під завалами знайшли тіло чоловіка.