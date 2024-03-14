рф атаковали «Шахедами» четыре города Сумщины. Фото:

https://racurs.ua/n193303-okkupanty-atakovali-shahedami-sumy-i-esche-tri-goroda-oblasti.html

Ракурс

Російська армія другу добу поспіль атакувала Сумську область з повітря.

.

Окупанти у ніч проти 14 березня спрямували дрони-камікадзе типу «Шахед» на цивільну інфраструктуру чотирьох міст: Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. Крім того, окупанти завдали ракетних ударів по двох останніх. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила в Telegram.

Зазначається, що на місцях влучань працюють аварійно-рятувальні служби, а наслідки ворожих ударів уточнюються.

Під ворожим ударом опинився й Харків. Начальник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що окупанти вдарили ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова. Пошкоджені нежитлові приміщення. Профільні служби оглядають місце події.

Нагадаємо, росія у ніч проти 13 березня вдарила по житловому будинку в Сумах. Внаслідок влучання ударного безпілотника типу «Шахед» був зруйнований цілий під’їзд. У п’ятиповерхівці були пошкоджені щонайменше 30 квартир, з них 15 — зруйновані. Загинули двоє осіб, а восьмеро дістали поранення.