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Ракурс
рф атаковали «Шахедами» четыре города Сумщины. Фото:

Оккупанты атаковали «Шахедами» Сумы и еще три города области

14 мар 2024, 08:20
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Російська армія другу добу поспіль атакувала Сумську область з повітря.


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Окупанти у ніч проти 14 березня спрямували дрони-камікадзе типу «Шахед» на цивільну інфраструктуру чотирьох міст: Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. Крім того, окупанти завдали ракетних ударів по двох останніх. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила в Telegram.

Зазначається, що на місцях влучань працюють аварійно-рятувальні служби, а наслідки ворожих ударів уточнюються.

Під ворожим ударом опинився й Харків. Начальник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що окупанти вдарили ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова. Пошкоджені нежитлові приміщення. Профільні служби оглядають місце події.

Нагадаємо, росія у ніч проти 13 березня вдарила по житловому будинку в Сумах. Внаслідок влучання ударного безпілотника типу «Шахед» був зруйнований цілий під’їзд. У п’ятиповерхівці були пошкоджені щонайменше 30 квартир, з них 15 — зруйновані. Загинули двоє осіб, а восьмеро дістали поранення.

Источник: Ракурс


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