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рф обстреляла телевизионную инфраструктуру на Харьковщине. Фото: Олег Синегубов
рф обстреляла телевизионную инфраструктуру в двух областяхhttps://racurs.ua/n193310-rf-obstrelyala-televizionnuu-infrastrukturu-v-dvuh-oblastyah.htmlРакурс
Армія рф завдала ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах Сумської області.
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Тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці. Внаслідок пошкоджень частина території області тимчасово не може приймати український телевізійний і радіосигнал. Також можливі перебої з мобільним зв’язком. Про це 14 березня Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.
Не піддавайтесь паніці й інформаційним провокаціям. Переходьте на альтернативні засоби комунікації, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації, — закликав голова ОВА Володимир Артюх.
Посадовець зазначив, що вже аналізуються наслідки обстрілів та формуються плани з відновлення.
Крім того, у ніч проти 14 березня ворог прицільно атакував телевізійну інфраструктуру Харківської області. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram зазначив, що тривають відновлювальні роботи.
Нагадаємо, російська армія у ніч проти 14 березня спрямувала дрони-камікадзе типу «Шахед» на цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумської області: Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. Крім того, окупанти завдали ракетних ударів по Тростянцю та Білопіллю.
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