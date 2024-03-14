рф обстріляла телевізійну інфраструктуру на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов

https://racurs.ua/ua/n193310-rf-obstrilyala-televiziynu-infrastrukturu-v-dvoh-oblastyah.html

Ракурс

Армія рф завдала ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах Сумської області.

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Тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці. Внаслідок пошкоджень частина території області тимчасово не може приймати український телевізійний і радіосигнал. Також можливі перебої з мобільним зв’язком. Про це 14 березня Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Не піддавайтесь паніці й інформаційним провокаціям. Переходьте на альтернативні засоби комунікації, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації, — закликав голова ОВА Володимир Артюх.

Посадовець зазначив, що вже аналізуються наслідки обстрілів та формуються плани з відновлення.

Крім того, у ніч проти 14 березня ворог прицільно атакував телевізійну інфраструктуру Харківської області. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram зазначив, що тривають відновлювальні роботи.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 14 березня спрямувала дрони-камікадзе типу «Шахед» на цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумської області: Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. Крім того, окупанти завдали ракетних ударів по Тростянцю та Білопіллю.