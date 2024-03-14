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Добровольцы уничтожили два состава БК в Курской области. Фото:
Российские добровольцы уничтожили два склада из БК в Курской области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193313-rossiyskie-dobrovolcy-unichtojili-dva-sklada-iz-bk-v-kurskoy-oblasti-video.htmlРакурс
Російські добровольці продовжують бойові дії на території країни-агресора.
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Зокрема, були знищені одразу два склади з боєкомплектом окупантів у Тьоткіно Курської області. Про це легіон «Свобода росії» 14 березня повідомив у Telegram.
Поки путінська армія знищує будинки цивільних, артилеристи Легіону філігранно знищили одразу два склади з БК путінських військ у Тьоткіно, — зазначили добровольці.
Нагадаємо, 13 березня російські добровольці повідомили про знищення дронами українського виробництва дві БМД-2 російської армії. Втрат ворогу завдали на території Бєлгородської області рф.
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