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Ракурс
Добровольці знищили два склади БК у Курській області. Фото:

Російські добровольці знищили два склади з БК у Курській області (ВІДЕО)

14 бер 2024, 13:19
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Російські добровольці продовжують бойові дії на території країни-агресора.


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Зокрема, були знищені одразу два склади з боєкомплектом окупантів у Тьоткіно Курської області. Про це легіон «Свобода росії» 14 березня повідомив у Telegram.

Поки путінська армія знищує будинки цивільних, артилеристи Легіону філігранно знищили одразу два склади з БК путінських військ у Тьоткіно, — зазначили добровольці.

Нагадаємо, 13 березня російські добровольці повідомили про знищення дронами українського виробництва дві БМД-2 російської армії. Втрат ворогу завдали на території Бєлгородської області рф.

Джерело: Ракурс


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