Бундестаг Германии снова отклонил предложение поставить Украине ракеты Taurus. Фото:

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Бундестаг Німеччини знову провалив голосування за пропозицію про постачання Україні крилатих ракет Taurus.

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У четвер, 14 березня, депутати німецького парламенту більшістю голосів проголосували проти ініціативи ХДС і ХСС. Під час дебатів лідер парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх захищав відмову канцлера Олафа Шольца від поставок ЗСУ далекобійної зброї. Про це повідомило видання Der Standart.

Переломні часи — не для політичних гравців. Необхідні розум, розсудливість і ясність. Саме цим і займається федеральний канцлер під час обговорень, які він веде як глава уряду, — наголосив він.

Зазначається, що у важливому для Києва голосуванні взяли участь 690 депутатів. За постачання ракет проголосували 190 депутатів, але 495 виступили проти. Ще п’ятеро парламентарів утрималися.

Як відомо, далекобійні німецькі крилаті ракети системи Taurus вирізняється великою дальністю стрільби. Вони можуть з високою точністю уражати цілі на відстані до 500 км. Ця зброя призначена для знищення ворожих складів з боєприпасами, захищених командних центрів та життєво важливих об'єктів військової інфраструктури далеко за лінією фронту.

Нагадаємо, 11 березня представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт заявив, що позиція Берліна в питанні про постачання далекобійних ракет Taurus Україні не змінилася. А видання DW інформувало, що в Німеччині існують розбіжності щодо можливості кругових поставок далекобійних ракет з Британією з метою допомогти Україні.

Джерело: Der Standart