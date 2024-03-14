Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ЗРК Patriot продолжают выполнять задачи на прифронтовых территориях

Система ПВО Patriot продолжает следить за небом на прифронтовых территориях — Олещук

14 мар 2024, 15:32
999

ЗРК Patriot продовжують виконувати завдання на прифронтових територіях.


.

Канал командувача Повітряних сил сьогодні знову повернув у назву ім’я Миколи Олещука, який привітав із Днем добровольця і повідомив, що «Повітряні сили залучають усі доступні засоби та інструменти, аби протидіяти ворожій тактичній авіації, тримати її на відстані, наскільки це можливо, сковувати дії ворожих „сушок“, а при нагоді — знищувати противника».

Запевняю, зенітні ракетні підрозділи, в тому числі і Patriot, продовжують виконувати завдання у визначених районах прифронтових територій. Щодня виконують бойові завдання і наші льотчики, героїчно знищуючи окупанта, — заявив Олещук.

Раніше російські пропагандисти заявляли, що на сході України ударом «Іскандерів» знищено щонайменше дві установки ЗРК Patriot. В Україні ці заяви офіційно не коментували.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров