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Ситсема ППО Patriot продовжує стежити за небом на прифронтових територіях - Олещук

Система ППО Patriot продовжує стежити за небом на прифронтових територіях — Олещук

14 бер 2024, 15:32
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ЗРК Patriot продовжують виконувати завдання на прифронтових територіях.


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Канал командувача Повітряних сил сьогодні знову повернув у назву ім’я Миколи Олещука, який привітав із Днем добровольця і повідомив, що «Повітряні сили залучають усі доступні засоби та інструменти, аби протидіяти ворожій тактичній авіації, тримати її на відстані, наскільки це можливо, сковувати дії ворожих „сушок“, а при нагоді — знищувати противника».

Запевняю, зенітні ракетні підрозділи, в тому числі і Patriot, продовжують виконувати завдання у визначених районах прифронтових територій. Щодня виконують бойові завдання і наші льотчики, героїчно знищуючи окупанта, — заявив Олещук.

Раніше російські пропагандисти заявляли, що на сході України ударом «Іскандерів» знищено щонайменше дві установки ЗРК Patriot. В Україні ці заяви офіційно не коментували.

Джерело: Ракурс


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