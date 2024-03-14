Uklon перестанет работать в комендантский час

https://racurs.ua/n193319-odin-iz-operatorov-taksi-perestanet-rabotat-v-komendantskiy-chas.html

Ракурс

Uklon більше не працюватиме в комендантську годину — з цим проханням до сервісу звернулися правоохоронці.

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Гендиректор компанії Сергій Гришков пояснив, як функціонувала ця послуга раніше:

Uklon є онлайн-платформою, а не службою таксі. Компанія надає доступ до онлайн-сервісу як пасажирам, так і водіям-партнерам. Чи працювати у комендантську годину — це вибір партнерів, які мають перепустку. З початку повномасштабної війни ми ні на мить не вимикали наш сервіс, в перші місяці були єдиним сервісом який 24/7 евакуював людей, розвозив ліки, паливо та їжу.

Гришков пояснив, що раніше водії Uklon, які мають перепустку і можливість здійснювати перевезення вночі, самі могли вирішувати, працювати в комендантську годину чи ні. Тепер платформа буде обмежувати їх.