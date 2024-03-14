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Макрон непублично заявил, что отправит военных в Одессу
Макрон непублично заявил, что отправит военных в Одессуhttps://racurs.ua/n193327-makron-nepublichno-zayavil-chto-otpravit-voennyh-v-odessu.htmlРакурс
Макрон у закритому колі заявив, що відправить військових до Одеси.
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Про це 14 березня написала газета Le Monde.
У будь-якому випадку, у наступному році мені доведеться відправити деяких хлопців до Одеси, — цитує видання президента Франції.
Мовляв, про це він заявив в ніч 21 лютого в Єлисейському палаці. Через п’ять днів Макрон сказав про можливість відправлення військ публічно.
У будь-якому випадку, у наступному році мені доведеться відправити деяких військових до Одеси. У динаміці нічого виключати не можна, — заявив президент Франції в ніч 21-го лютого в Єлисейському палаці, тримаючи в руці склянку віскі.
За даними Le Monde, влада Франції розглядає можливість відправлення військ в Україну як мінімум з червня 2023 року, коли це питання було порушено на засіданні Ради національної оборони та безпеки Франції.
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