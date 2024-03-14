Завод Rheinmetall сообщил время начала выпуска боеприпасов в Украине

https://racurs.ua/n193329-zavod-rheinmetall-soobschil-vremya-nachala-vypuska-boepripasov-v-ukraine.html

Ракурс

Підготовка до будівництва нового заводу з виробництва боєприпасів в Україні завершується, церемонія закладки пройде «незабаром».

.

Про це 14 березня, повідомив голова правління німецького концерну Rheinmetall Армін Папперґер на пресконференції за підсумками 2023 року. За його словами, перші снаряди можуть зійти з конвеєра в Україні за 15 місяців.

Йдеться про спільне німецько-українське підприємство. Сторони підписали меморандум про порозуміння у лютому на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Rheinmetall планує щорічно виробляти в Україні шестизначну кількість артснарядів натовського калібру 155 мм, які Київ поки що може лише імпортувати.

Схожу фабрику Rheinmetall має намір побудувати та в Литві, повідомив Папперґер. У самій Німеччині, у Нижній Саксонії, концерн у лютому запустив будівництво нового заводу, теж з виробництва снарядів. Перша продукція очікується навесні 2025 року. Rheinmetall — один з найбільших у світі виробників артилерійських систем та снарядів.

Снарядний завод в Україні створюватиметься не з нуля. «Ми використовуємо існуючу інфраструктуру, щоб не витрачати багато часу на зведення будівель, — сказав Папперґер, відповідаючи на запитання DW. — Україна не має часу, у них війна, їм потрібно швидко».

При цьому, відповідаючи на запитання журналістів, Паппергер визнав, що будівництво нового снарядного заводу в Німеччині могло бути завершено роком раніше, але на початку війни росії проти України Rheinmetall не отримав великих замовлень від німецького уряду, які виправдали б інвестиції в 300 мільйонів євро.

За його словами, ситуація змінилася, і Берлін планує замовити понад два мільйони артснарядів. Зараз Rheinmetall постачає в Україну «сотні тисяч» снарядів різного калібру, повідомив Папперґер. За його словами, це майже вся його продукція у сфері виробництва снарядів у світі за винятком заводу в ПАР, чия влада не дає дозволу на постачання в Україну.

Папперґер оцінив портфель замовлень у рамках західної допомоги Україні у розмірі «від двох до трьох мільярдів євро» на рік. Для порівняння — оборот концерну з Дюссельдорфа за 2023 рік склав понад сім мільярдів євро. 2024 року він планує перевищити планку в 10 мільярдів.

Крім снарядів, Rheinmetall постачає в Україну іншу свою продукцію. Глава концерну повідомив про передачу понад 200 одиниць бронетехніки, у тому числі танків Leopard. В Україні вже діє ремонтний завод Rheinmetall для переданої Києву німецької бронетехніки. Раніше було оголошено про плани будівництва заводу з виробництва бойової техніки — першими мають стати БТРи та БМП, але коли це станеться — питання відкрите.

Потреби України величезні, — сказав Папперґер DW. — Обмежуючий фактор — гроші.

За його словами, зазвичай такий завод міг би виробляти до 400 гусеничних бронемашин на рік, «але фінансових коштів істотно не вистачає".

Глава Rheinmetall також повідомив, що для виробництва основних бойових танків в Україні поки що немає дозволу уряду Німеччини. За його словами, прийнято рішення розпочати з виробництва легких та середніх бронемашин, а потім перейти до важких.

У перспективі Rheinmetall також має намір налагодити в Україні виробництво своїх систем ППО. Наразі Києву передано кілька зразків сучасних систем Skynex та Skyranger.