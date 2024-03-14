Белый дом ответил на предложение спикера Джонсона предоставить Украине ссуду вместо помощи

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Білий дім віддає перевагу версії законопроєкту про допомогу Україні, за яку проголосував раніше Сенат. Цей законопроєкт передбачає виділення Україні 60 млрд дол.

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Директор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на питання «Голосу Америки» заявив, що ця версія законопроєкту відповідає інтересам національної безпеки США.

Так Кірбі відреагував на пропозицію спікера Палати представників Майка Джонсона, щоб замість допомоги надати Україні позику.

Видання The Hill раніше повідомило, що Джонсон анонсував власний проєкт закону про допомогу Україні, що передбачає позику або ленд-ліз.

Конгресмени можуть готувати власний законопроєкт про допомогу Україні, сказав сенаторам-республіканцям спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон, пише видання The Hill.

Документ може значно відрізнятись від уже ухваленого у Сенаті проєкту на 95 мільярдів, 60 з яких передбачено Україні, а решта — іншим союзникам США, зокрема Ізраїлю та Індо-Тихоокеанського регіону. Натомість у проєкті Палати представників допомога Україні може бути надана у форматі позики або ленд-лізу.

Видання зазначає, що під час щорічної неформальної зустрічі сенатори республіканці розпитували Джонсона, коли він винесе на розгляд Палати представників ухвалений у Сенаті законопроєкт про додаткове фінансування витрат із нацбезпеки, що включає допомогу Україні.

У відповідь Джонсон сказав про підготовку конгресменами окремої пропозиції — «щоб платники податків США не витрачали десятки мільярдів доларів без жодних сподівань отримати їх назад», — цитує The Hill сенаторів, які брали участь в обговоренні.

Спікер також говорив про можливе включення до законопроєкту пропозиції, подібної до REPO for Ukrainians Act, автором якого є конгресмен Майк Маккол, який би дозволив конфіскацію російських суверенних активів і вніс доходи від цього майна до Фонду підтримки України.