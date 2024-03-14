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Ракурс
Болгарские БТРы приехали в Украину

Болгарские БТРы приехали в Украину

14 мар 2024, 21:27
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У Болгарії заявили про успішну доставку БТРів в Україну.


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Уже їдуть обіцяні 30 одиниць техніки, а загалом наша держава отримає 100. Вартість пакета допомоги Україні перевищила 94 тис. дол, пише «Радіо Свобода».

За словами міністра оборони Болгарії Тагарєва, перший ешелон з БТР, який налічував 30 вагонів, вирушив до України 7 березня.

Останній вже виїхав, — додав голова болгарського Міноборони, не уточнивши, коли саме він прибуде до України.

Болгарський міністр наголосив на важливості постійної підтримки України та зазначив, що Болгарія пильно стежить за ситуацією в Україні.

У листопаді минулого року парламент країни ратифікував угоду про безоплатне надання Україні 100 бронетранспортерів. Документ підписали МВС Болгарії та Міноборони України в серпні. Згодом президент Румен Радев ветував це рішення. А у грудні 2023 року парламент Болгарії подолав вето.

Источник: Ракурс


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