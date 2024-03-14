Болгарські БТРи приїхали в Україну

https://racurs.ua/ua/n193335-bolgarski-btry-pryyihaly-v-ukrayinu.html

Ракурс

У Болгарії заявили про успішну доставку БТРів в Україну.

.

Уже їдуть обіцяні 30 одиниць техніки, а загалом наша держава отримає 100. Вартість пакета допомоги Україні перевищила 94 тис. дол, пише «Радіо Свобода».

За словами міністра оборони Болгарії Тагарєва, перший ешелон з БТР, який налічував 30 вагонів, вирушив до України 7 березня.

Останній вже виїхав, — додав голова болгарського Міноборони, не уточнивши, коли саме він прибуде до України.

Болгарський міністр наголосив на важливості постійної підтримки України та зазначив, що Болгарія пильно стежить за ситуацією в Україні.

У листопаді минулого року парламент країни ратифікував угоду про безоплатне надання Україні 100 бронетранспортерів. Документ підписали МВС Болгарії та Міноборони України в серпні. Згодом президент Румен Радев ветував це рішення. А у грудні 2023 року парламент Болгарії подолав вето.