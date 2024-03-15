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Россияне запустили ночью почти 30 "шахедов" - их сбили, но есть попадания
Россияне запустили ночью почти 30 «шахедов» — их сбили, но есть попаданияhttps://racurs.ua/n193340-rossiyane-zapustili-nochu-pochti-30-shahedov-ih-sbili-no-est-popadaniya.htmlРакурс
Сили ППО уніч на 15 березня збили всі 27 із 27 «Шахедів», які ворог вночі запустив по Україні.
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Також росіяни атакували сімома ракетами С-300/С-400 по Харківщині і Донеччині, а також однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині.
«Шахеди» збивали у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та областей.
У КМВА розповіли, що на Київ ворожі дрони заходили із північного напрямку. Повітряна тривога в столиці тривала майже годину.
Силами і засобами протиповітряної оборони усі БпЛА Shahed противника, які прямували на Київ — приблизно півтора десятка — були уражені ще на підступах до міста.
Вночі росіяни атакували цивільну інфраструктуру на Вінничині.
Дві людини врятовано та передано працівникам екстренної медичної допомоги, тіло однієї людини було деблокувано з-під завалів рятувальниками.
Окрім цього, в Тульчинській громаді, через падіння уламків БПЛА пошкоджено ще один житловий будинок. Двоє людей отримали травми та госпіталізовані до лікарні.
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