Росіяни запустили вночі майже 30 "шахедів" - їх збили, але є влучання

https://racurs.ua/ua/n193340-rosiyany-zapustyly-vnochi-mayje-30-shahediv-yih-zbyly-ale-ie-postrajdali.html

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Сили ППО уніч на 15 березня збили всі 27 із 27 «Шахедів», які ворог вночі запустив по Україні.

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Також росіяни атакували сімома ракетами С-300/С-400 по Харківщині і Донеччині, а також однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині.

«Шахеди» збивали у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та областей.

У КМВА розповіли, що на Київ ворожі дрони заходили із північного напрямку. Повітряна тривога в столиці тривала майже годину.

Силами і засобами протиповітряної оборони усі БпЛА Shahed противника, які прямували на Київ — приблизно півтора десятка — були уражені ще на підступах до міста.