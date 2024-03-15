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Последствия российского удара по Одессе, фото: Андрей Костин

Ракетный удар по Одессе — количество погибших возросло (ФОТО)

15 мар 2024, 18:53
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В Одесі станом на 17.00 до 19 зросла кількість жертв російського ракетного удару, завданого сьогодні, 15 березня. Ще 73 людини постраждали.


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Серед жертв та постраждалих — місцеві мешканці, медики, співробітники ДСНС. Другий обстріл відбувся, коли екстрені служби надавали допомогу постраждалим від першого удару, — наголосив він.

Розпочате кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Наслідки російського удару по Одесі, фото: Андрій Костін

Нагадаємо, сьогодні в Одесі, зокрема, загинули колишній заступник міського голови Сергій Тетюхін та командир батальйону «Цунамі», екс-начальник патрульної поліції області Олександр Гостіщев.

Источник: Ракурс


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