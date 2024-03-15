В Мариуполе оккупанты проверяют военный учет мужчин во время голосования на «выборах путина»

Рашисты используют «выборы путина» для подготовки мобилизации на ВОТ

https://racurs.ua/n193369-v-mariupole-okkupanty-proveryaut-voennyy-uchet-mujchin-vo-vremya-golosovaniya-na-vyborah-putina.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях України рашисти використовують так звані «президентські вибори», щоб оновити дані для своїх фейкових військкоматів.

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Про це сьогодні, 15 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

На дільницях Маріуполя помічені працівники військкомату які вимагають у чоловіків оновити дані у військкоматах, чи взагалі надати дані вперше за умови відсутності таких, — зазначають у ЦНС. — Це свідчить про черговий етап реалізації планів москви з мобілізації мешканці ТОТ на війну проти їх Батьківщини, що є черговим порушенням міжнародного права.

У ЦНС наголошують, що росія завжди воює чужими руками та несе виключно смерть для поневолених народів.