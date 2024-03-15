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Рашисти використовують «вибори путіна» для підготовки мобілізації на ТОТ
У Маріуполі окупанти перевіряють військовий облік чоловіків під час голосування на «виборах путіна»https://racurs.ua/ua/n193369-u-mariupoli-okupanty-pereviryaut-viyskovyy-oblik-cholovikiv-pid-chas-golosuvannya-na-vyborah.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях України рашисти використовують так звані «президентські вибори», щоб оновити дані для своїх фейкових військкоматів.
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Про це сьогодні, 15 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
На дільницях Маріуполя помічені працівники військкомату які вимагають у чоловіків оновити дані у військкоматах, чи взагалі надати дані вперше за умови відсутності таких, — зазначають у ЦНС. — Це свідчить про черговий етап реалізації планів москви з мобілізації мешканці ТОТ на війну проти їх Батьківщини, що є черговим порушенням міжнародного права.
У ЦНС наголошують, що росія завжди воює чужими руками та несе виключно смерть для поневолених народів.
Відтак закликаємо допомогти звільнити свій рідний край від окупантів та надавати інформацію щодо розміщення військових зс рф у вашому місті. Завдяки сучасному озброєнню ураження буде нанесено саме по військових об'єктах, — додають у ЦНС.
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