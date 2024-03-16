Российскую колонну под Клещеевкой десантники уничтожили на дистанции

https://racurs.ua/n193378-rossiyskuu-kolonnu-pod-klescheevkoy-desantniki-unichtojili-na-distancii-video.html

Ракурс

Колона російських танків та БМП атакувала позиції 80-ї десантно-штурмової бригади під Кліщіївкою. Десантники не дали ворогові підійти для штурму, спокійно розмотали ворога на дистанції. Зумів втекти тільки один танк, решту перебили.

.

Зупинити черговий наступ та знищити ворожу бронетехніку вдалось Львівським десантникам за підтримки сусіднього підрозділу на Бахмутському напрямку.

Як розповіли у 80-й бригаді, росіяни декількома колонами техніки (загалом більше десятка одиниць, а саме танками та бойовими машинами піхоти) спробували штурмувати позиції ЗСУ «по сірому» — обравши декілька напрямків для удару.

Аеророзвідка вчасно помітила активність росіян та скорегувала артилеристів. Завдяки умілим та злагодженим діям підрозділів: протитанкістів та ударних БпЛА, штурм армії рф зупинили.