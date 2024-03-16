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Ракурс
Російську колону під Кліщіївкою десантники знищили на дистанції

Російську колону під Кліщіївкою десантники знищили на дистанції (ВІДЕО)

16 бер 2024, 08:49
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Колона російських танків та БМП атакувала позиції 80-ї десантно-штурмової бригади під Кліщіївкою. Десантники не дали ворогові підійти для штурму, спокійно розмотали ворога на дистанції. Зумів втекти тільки один танк, решту перебили.


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Зупинити черговий наступ та знищити ворожу бронетехніку вдалось Львівським десантникам за підтримки сусіднього підрозділу на Бахмутському напрямку.

Як розповіли у 80-й бригаді, росіяни декількома колонами техніки (загалом більше десятка одиниць, а саме танками та бойовими машинами піхоти) спробували штурмувати позиції ЗСУ «по сірому» — обравши декілька напрямків для удару.

Аеророзвідка вчасно помітила активність росіян та скорегувала артилеристів. Завдяки умілим та злагодженим діям підрозділів: протитанкістів та ударних БпЛА, штурм армії рф зупинили.

Частину техніки знищено, декілька російських машин застрягли в полі, а інші втекли з поля бою, — написали у 80 бригаді.

Джерело: Ракурс


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