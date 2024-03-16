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Ракурс
Хакери опублікували на сайті російського Червоного Хреста розцінки на евакуацію з Бєлгорода

Хакери опублікували на сайті російського Червоного Хреста розцінки на евакуацію з Бєлгорода (ФОТО)

16 бер 2024, 08:39
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Хакери зламали сайт російського Червоного Хреста (РЧХ) й опублікували там розцінки на евакуацію з Бєлгорода.


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«Вартість евакуації» коливається від 5 до 30 тис. рублів. За окрему плату «пропонують» також послуги «тверезий водій», «російський водій», «місця VIP-класу» тощо.

Розслідування журналістів показало, що РЧХ регулярно співпрацює з патріотичними військовими таборами росії, а в січні 2024 року голова організації Павло Савчук підписав угоду про співпрацю з дитячим табором «Артек» у Криму. На директора табору Костянтина Федоренка ЄС і США наклали санкції через депортацію українських дітей.

Тим часом ранок 16 березня розпочався у Бєлгороді традиційно — з прильотів.

Джерело: Ракурс


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