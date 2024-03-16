Франция, Германия и Польша договорились о создании новой коалиции «средств реактивной артиллерии большой дальности» для ВСУ

Франція, Німеччина та Польща домовилися про створення нової коаліції «засобів реактивної артилерії великої дальності» для української армії.

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Її сформують в рамках контактної групи Рамштайн 19 березня, пише Der Spiegel.

Також, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, Німеччина, Франція та Польща збільшили закупівлю зброї для України на світовому ринку.

Троє високопосадовців також домовилися про розширення виробництва військової техніки та роботу з партнерами в Україні.

Ми ухвалили рішення щодо кількох ініціатив, обговоривши утрьох дуже конкретні речі, — президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі у Берліні у форматі Веймарського трикутника — з лідерами Німеччини та Польщі. Ми будемо робити все необхідне стільки, скільки потрібно, щоб росія не змогла виграти цю війну. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та її народ, скільки знадобиться, і, як і з першого дня, не ініціюватимемо жодної ескалації. Але наша рішучість жорстка. Це також передбачає нашу єдність, — повідомив Макрон після перемовин.

Він також зазначив, що європейські лідери здійснили кілька ініціатив, які стосуються кіберзахисту та розмінування.

Раніше експерти розповіли, чому канцлер Шольц не хоче передавати Україні ракети з політичних причин і через недовіру до України. Військовий експерт Фабіан Гофман у коментарі виданню t-online сказав:

Я не погоджуюся з твердженням, що відмова від цієї системи підірве обороноздатність Німеччини. Я вважаю, що це відмовка. Якщо Taurus раптом виявився таким незамінним, то чому 300 крилатих ракет Taurus, які наразі не функціонують, лише зараз підлягають ремонту?

Своїм коментарем Гофман відповів на заяву генерального інспектора Бундесверу Карстена Броєра, який напередодні провів 20-хвилинну презентацію про найважливіші факти про Taurus, розповівши законодавцям про чисельність ракет і про особливі ризики їх передачі для Німеччини.

Отже, основна причина, через яку Шольц активно чинить спротив переданню Taurus, може бути пов’язана з особливостями наведення цілей.

Головна проблема, на яку вказав посадовець під час доповіді, полягає в тому, що для ефективного використання цієї ракети необхідна величезна кількість даних і спеціальна комп’ютерна система, яку має лише Бундесвер.

У разі, якщо ФРН передасть Україні Taurus, вона не матиме доступу до цих систем, що суттєво вплине на її обороноздатність.

Але, на думку Гофмана, Україна має власну програму крилатих ракет, яка взагалі не потребує німецької підтримки для обробки великої кількості даних.

Він наголосив, що окрім Німеччини інші країни також мають Taurus, тож малоймовірно, що зброя працюватиме виключно з німецькою підтримкою або німецькими комп’ютерними системами.

Відтак основною причиною небажання Шольца надати Україні цей вид зброї експерт назвав побоювання спровокувати реакцію росії: