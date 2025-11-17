Украина первой получит обновленные системы SAMP/Т. Фото:

https://racurs.ua/n210333-ukraina-pervoy-poluchit-obnovlennye-sistemy-samp-t.html

Ракурс

Україна першою отримає оновлені системи ППО SAMP/Т останнього покоління з покращеними характеристиками.

Україна стане першою країною, якій Париж поставить ці системи. Наразі ця зброя перебуває на стадії розробки. Вирішальних етап виробництво очікується в наступному році. Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив 17 листопада під час прес-конференції з українським президентом Володимиром Зеленським.

Вони перебувають у стадії розробки. Вже з 2026 року буде пройдено вирішальний етап, і наші домовленості дозволять розгортати їх в Україні. Вони доповнять вже відомі вам системи, але з новими характеристиками, — розповів французький лідер.

Макрон не назвав термінів постачання нових SAMP/Т, але наголосив, що загалом угода передбачає зміцнення двосторонньої співпраці «як найближчим часом, так і протягом наступних 10 років».

Водночас Зеленський уточнив, що Україна отримає вісім систем ППО SAMP/T — це загалом 48 пускових установок.

Як відомо, наземний зенітний ракетний комплекс SAMP/T може збивати літаки і крилаті ракети, а окремі його модифікації — балістику. Першу таку систему Україна отримала у 2023 році від Франції та Італії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує замовити у Сполучених Штатів Америки 27 зенітно-ракетних комплексів Patriot.