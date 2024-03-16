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Операция «Говерла» – ССО показали штурм вражеского опорника на господствующей высоте
Операция «Говерла» — ССО показали штурм вражеского опорника на господствующей высоте (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193393-operaciya-goverla-sso-pokazali-shturm-vrajeskogo-opornika-na-gospodstvuuschey-vysote-video.htmlРакурс
Спецпризначенці показали відео операції «Говерла» — захоплення ворожого опорного пункту.
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У кадрі бійці групи Сил спецоперацій, які були учасниками подій.
У ССО розповіли, що це була ретельно продумана, стрімка і вдала операція. Вона допомогла захопити надважливу висоту на одному з операційних напрямків.
Кілька місяців до того Сили оборони не могли взяти ці важливі позиції, ворог добре обороняв їх тривалий час, тримаючи під контролем велику ділянку, заважаючи діям українських підрозділів.
Подробиці операції розкривають оператори бойової групи Сил спеціальних операцій, яка захопила панівну висоту, принагідно узявши в полон декілька російських військових.
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