Появились новые подробности попытки самоубийства в ТЦК. Фото:

https://racurs.ua/n193395-popytka-samoubiystva-v-tck-na-zakarpate-poyavilis-novye-podrobnosti.html

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Спроба самогубства була зафіксована у військкоматі міста Хуст Закарпатської області.

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Чоловіка затримали 13 березня під час спроби «незаконно перетнути кордон». Прикордонники доставили цивільного у ТЦК, щоб уточнити військово-облікові дані. Там він зайшов до вбиральні, а згодом його знайшли зі слідами порізів на руках. Спробу самогубства зафіксували у міській лікарні. Про це повідомило «Суспільне» із посиланням на Хустський районний ТЦК та СП.

Близькі затриманого заявили, що він хотів вкоротити собі віку через те, що його сильно били працівники ТЦК. Дівчина чоловіка стверджує, що військкоми викрали його з готелю у Виноградові. Звідти громадянина повезли до пункту пропуску «Вилок», що на кордоні з Угорщиною. Вже там військові почали звинувачувати цивільного у «намаганні перетнути кордон».

За її словами, у її хлопця забрали телефон, документи та гроші. У ТЦК заявили, що дозволять зв’язатися з рідними тільки тоді, коли він підпише документ про незаконну спробу перетину кордону. Згодом його нібито забрали в ТЦК в Іршаві, а звідти — в ТЦК міста Хуст.

Людина була з документами після операції, у нього забрали його ліки. Та від безвиході та болю людину довели до спроби самогубства, лише після цього його відвезли до лікарні, — написала вона в Instagram.

Сам чоловік переконує, що поліцейські були свідками його побиття працівниками ТЦК. Однак дівчині правоохоронці завили, що не можуть зайти в приміщення військкомату.

«Громадське» з посиланням на прес-службу поліції Закарпатської області повідомили, що відкрили кримінальне провадження за ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України. Однак заперечили, що силовики були присутні під час побиття чоловіка.

Нагадаємо, в Закарпатському ТЦК заявляли, що проводиться перевірка після спроби самогубства в Хустському районному Територіальному центрі комплектування.

Джерело: «Суспільне», «Громадське»