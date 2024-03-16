На Закарпатті у ТЦК чоловік спробував вчинити самогубство

https://racurs.ua/ua/n193387-na-zakarpatti-u-tck-cholovik-sprobuvav-vchynyty-samogubstvo.html

Ракурс

На Закарпатті у Хустському районному ТЦК чоловік спробував вчинити самогубство. Проводиться перевірка.

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Про це повідомила прес-служба Закарпатського ТЦК у коментарі «Суспільному».

ТЦК стверджує, що 13 березня прикордонники затримали чоловіка під час спроби незаконного перетину кордону. Його доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

Під час перебування у ТЦК чоловік зайшов у туалет. Через деякий час його знайшов представник військкомату, чоловік сидів на підлозі зі слідами крові та порізами на руках.

Співробітники ТЦК надали медичну допомогу та викликали «швидку допомогу», яка доставила чоловіка до Хустської міської лікарні. Медики зафіксували спробу суїциду.

За цим фактом проводиться службова перевірка, додали у відомстві.