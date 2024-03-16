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Российские оккупанты в Украине. Фото:
Технику оккупантов с новой маркировкой обнаружили в Мариуполе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193397-tehniku-okkupantov-s-novoy-markirovkoy-obnarujili-v-mariupole-video.htmlРакурс
Військову техніку російських окупантів з новим маркуванням зафіксували в Маріуполі.
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У першій половині п’ятниці, 15 березня, через центр Маріуполя в Бердянському напрямку рухалася колона з дев’яти вантажівок. Більшість машин була маркована новою позначкою — два прямокутники. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 16 березня повідомив у Telegram.
За його словами, військова техніка загарбників у Маріуполі та районі з подібним маркуванням не базується. Зараз влада з’ясовує у партнерів можливе базування на території Бердянського або Приморського районів.
Крім того, в Маріуполі було зафіксоване зменшення особового складу окупантів у північно-західній частині району. Влада пов’язує це з активізацією бойових зіткнень на Вугледарському напрямку.
Нагадаємо, наприкінці лютого російські загарбники в Маріуполі власними засобами ППО уразили свою ж ремонтну базу — зенітні ракети знищили щонайменше дві БМП, одну бронемашину та військовий тягач.
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