Российские оккупанты в Украине. Фото:

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Військову техніку російських окупантів з новим маркуванням зафіксували в Маріуполі.

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У першій половині п’ятниці, 15 березня, через центр Маріуполя в Бердянському напрямку рухалася колона з дев’яти вантажівок. Більшість машин була маркована новою позначкою — два прямокутники. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 16 березня повідомив у Telegram.

За його словами, військова техніка загарбників у Маріуполі та районі з подібним маркуванням не базується. Зараз влада з’ясовує у партнерів можливе базування на території Бердянського або Приморського районів.

Крім того, в Маріуполі було зафіксоване зменшення особового складу окупантів у північно-західній частині району. Влада пов’язує це з активізацією бойових зіткнень на Вугледарському напрямку.

Нагадаємо, наприкінці лютого російські загарбники в Маріуполі власними засобами ППО уразили свою ж ремонтну базу — зенітні ракети знищили щонайменше дві БМП, одну бронемашину та військовий тягач.