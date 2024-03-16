Ракурсhttps://racurs.ua/
СБУ атаковала три нефтеперерабатывающих завода рф. Фото:
Три завода «Роснефти» в Самарской области атаковали дроны СБУ — СМИhttps://racurs.ua/n193398-tri-zavoda-rosnefti-v-samarskoy-oblasti-atakovali-drony-sbu-smi.htmlРакурс
Три нафтопереробні заводи у Самарській області були атаковані Службою безпеки України.
.
Дрони української спецслужби вдарили по цих НПЗ у ніч на 16 березня. Вибухи прогриміли на територіях Новокуйбишевського, Куйбишевського та Сизранського заводів. Всі ці підприємства належать «Роснєфті» й на рік сумарно переробляють близько 25 млн т нафти — майже 10% всієї нафтопереробки росії. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на джерела в СБУ.
СБУ продовжує реалізацію стратегії з підриву економічного потенціалу росії, який дозволяє їй вести війну в Україні. Сезон «бавовни» на російських НПЗ в розпалі. Кожне таке ураження зменшує потік нафтодоларів, який живить воєнну економіку рф, — зазначили в спецслужбі.
Нагадаємо, у ніч проти 16 березня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Сизрані, а також Новокуйбишевський НПЗ, що у Самарській області росії.
А упродовж тижня ще щонайменше три великі російські НПЗ зазнали атак дронів — Рязанський нафтопереробний завод, Новошахтинський заводу нафтопродуктів та НПЗ «Лукойла» під Нижнім Новгородом.
Джерело: «Українська правда»
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...