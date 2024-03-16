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СБУ атаковала три нефтеперерабатывающих завода рф. Фото:

Три завода «Роснефти» в Самарской области атаковали дроны СБУ — СМИ

16 мар 2024, 17:21
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Три нафтопереробні заводи у Самарській області були атаковані Службою безпеки України.


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Дрони української спецслужби вдарили по цих НПЗ у ніч на 16 березня. Вибухи прогриміли на територіях Новокуйбишевського, Куйбишевського та Сизранського заводів. Всі ці підприємства належать «Роснєфті» й на рік сумарно переробляють близько 25 млн т нафти — майже 10% всієї нафтопереробки росії. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на джерела в СБУ.

СБУ продовжує реалізацію стратегії з підриву економічного потенціалу росії, який дозволяє їй вести війну в Україні. Сезон «бавовни» на російських НПЗ в розпалі. Кожне таке ураження зменшує потік нафтодоларів, який живить воєнну економіку рф, — зазначили в спецслужбі.

Нагадаємо, у ніч проти 16 березня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Сизрані, а також Новокуйбишевський НПЗ, що у Самарській області росії.

А упродовж тижня ще щонайменше три великі російські НПЗ зазнали атак дронів — Рязанський нафтопереробний завод, Новошахтинський заводу нафтопродуктів та НПЗ «Лукойла» під Нижнім Новгородом.

Джерело: «Українська правда»

Источник: Ракурс


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