Российских военных кораблей в настоящее время нет в Черном море, инфографика: ВМС ВСУ

В Черном и Азовском морях нет российских военных кораблей — ВМС (ИНФОГРАФИКА)

https://racurs.ua/n193409-v-chernom-i-azovskom-moryah-net-rossiyskih-voennyh-korabley-vms-infografika.html

17 мар 2024, 08:48 999

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