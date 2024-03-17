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Российских военных кораблей в настоящее время нет в Черном море, инфографика: ВМС ВСУ
В Черном и Азовском морях нет российских военных кораблей — ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n193409-v-chernom-i-azovskom-moryah-net-rossiyskih-voennyh-korabley-vms-infografika.htmlРакурс
В акваторії Азовського та Чорного морів станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 17 березня, відсутні російські військові кораблі.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 12 ракет.
Зазначається, що за минулу добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря — вісім суден, з них жодне не рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — дев’ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
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