Російських військових кораблів наразі немає у Чорному морі, інфографіка: ВМС ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n193409-u-chornomu-ta-azovskomu-moryah-nemaie-rosiyskyh-viyskovyh-korabliv-vms-infografika.html

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В акваторії Азовського та Чорного морів станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 17 березня, відсутні російські військові кораблі.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 12 ракет.

Зазначається, що за минулу добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря — вісім суден, з них жодне не рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — дев’ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.