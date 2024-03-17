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Ракурс
Російських військових кораблів наразі немає у Чорному морі, інфографіка: ВМС ЗСУ

У Чорному та Азовському морях немає російських військових кораблів — ВМС (ІНФОГРАФІКА)

17 бер 2024, 08:48
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В акваторії Азовського та Чорного морів станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 17 березня, відсутні російські військові кораблі.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 12 ракет.

Зазначається, що за минулу добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — вісім суден, з них жодне не рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — дев’ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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