14 «шахедов» сбили Силы обороны на юге Украины

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Рашисты в очередной раз атаковали Украину «шахедами», фото: «Апостроф»
14 «шахедов» сбили Силы обороны на юге Украиныhttps://racurs.ua/n193410-14-shahedov-sbili-sily-oborony-na-uge-ukrainy.htmlРакурс
Над Одещиною та Миколаївщиною в ніч на сьогодні, 17 березня, було збито 14 ворожих безпілотників типу «Шахед».
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Зазначається, що напружена бойова робота тривала близько трьох годин.
Підрозділи протиповітряної оборони відбивали хвилі «шахедів», що були випущені з тимчасово окупованого Криму, заходили з акваторії Чорного моря та маневрували між житлових будинків і в промислових кварталах Одеси, — вказано в повідомленні.
В результаті:
- 13 безпілотних літальних апаратів типу «Shahed-131/136» були збиті в небі Одещини;
- ще один «Шахед» збили в небі Миколаївщини.
На жаль, не вдалось уникнути влучань, — зазначають у Силах оборони. — В Одеському районі пошкоджено два законсервованих агропідприємства. Там спалахнули пожежі, сталося руйнування промислових будівель. Пожежі оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.
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