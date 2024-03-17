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Рашисты в очередной раз атаковали Украину «шахедами», фото: «Апостроф»

14 «шахедов» сбили Силы обороны на юге Украины

17 мар 2024, 09:20
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Над Одещиною та Миколаївщиною в ніч на сьогодні, 17 березня, було збито 14 ворожих безпілотників типу «Шахед».


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Зазначається, що напружена бойова робота тривала близько трьох годин.

Підрозділи протиповітряної оборони відбивали хвилі «шахедів», що були випущені з тимчасово окупованого Криму, заходили з акваторії Чорного моря та маневрували між житлових будинків і в промислових кварталах Одеси, — вказано в повідомленні.

В результаті:

  • 13 безпілотних літальних апаратів типу «Shahed-131/136» були збиті в небі Одещини;
  • ще один «Шахед» збили в небі Миколаївщини.

На жаль, не вдалось уникнути влучань, — зазначають у Силах оборони. — В Одеському районі пошкоджено два законсервованих агропідприємства. Там спалахнули пожежі, сталося руйнування промислових будівель. Пожежі оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Источник: Ракурс


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