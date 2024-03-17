14 «шахедів» збили Сили оборони на півдні України

Рашисти вкотре атакували Україну «шахедами», фото: «Апостроф»

https://racurs.ua/ua/n193410-14-shahediv-zbyly-syly-oborony-na-pivdni-ukrayiny.html

Ракурс

Над Одещиною та Миколаївщиною в ніч на сьогодні, 17 березня, було збито 14 ворожих безпілотників типу «Шахед».

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Зазначається, що напружена бойова робота тривала близько трьох годин.

Підрозділи протиповітряної оборони відбивали хвилі «шахедів», що були випущені з тимчасово окупованого Криму, заходили з акваторії Чорного моря та маневрували між житлових будинків і в промислових кварталах Одеси, — вказано в повідомленні.

В результаті:

13 безпілотних літальних апаратів типу «Shahed-131/136» були збиті в небі Одещини;

ще один «Шахед» збили в небі Миколаївщини.