Схватили, избили и без ВЛК отвезли на полигон – новый скандал с ТЦК во Львове

https://racurs.ua/n193429-shvatili-izbili-i-bez-vlk-otvezli-na-poligon-novyy-skandal-s-tck-vo-lvove.html

Ракурс

Дружина волонтера Кирила Тарана Віолетта 16 березня опублікувала у соцмережі Instagram відео, на якому п’ятеро працівників ТЦК схопили чоловіка на вулиці Львова та силоміць заштовхали у мікроавтобус та повезли у військкомат.

.

Повістки йому не вручали, як вона зазначила, а на ранок вже був готовий наказ про мобілізацію її чоловіка та скерування на полігон у Рівне.

Вже о 2.15 16 березня, за словами жінки, Кирилу Тарану виписали повістку на уточнення даних на 2.00 16 березня.

Близько 04.00 год. 16.03.2024 року був готовий наказ про мобілізацію мого чоловіка із підписом начальника Шевченківського РТЦК та СП — Романа Немишкала, якого у приміщенні за адресою: вул. Лемківська, 28 не було, однак наказ був підписаний ним та скріплений печаткою. На місце викликали поліцію та працівників ВСП, поки вони приїхали, на нього зробили наказ про мобілізацію, хоча він не пройшов ВЛК (не був в жодному кабінеті лікаря), — говорить Віолетта Таран.

Віолетта Таран додає, що наразі її чоловіка утримують у військовій частині у Рівному.

На скандал відреагував начальник Львівського обласного ТЦК та СП Артур Ніязов. У коментарі виданню Zaxid.net він зазначив, що за цим фактом проведуть службове розслідування, а винних притягнуть до відповідальності.

Львівський ОТЦК та СП призначить Тарану повторне проходження ВЛК, за підсумками якого ухвалюватимуть рішення.