Британский министр обороны в последний момент отменил поездку в Одессу — россияне узнали о визите

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс скасував візит в Одесу, бо росіяни дізнались про його плани. Поїздка планувалася на 8 березня.

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За день до цього по Одесі вдарила російська ракета. Це сталося під час спільного візиту президента України Володимира Зеленського та премʼєр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Унаслідок удару загинули пʼятеро людей.

Шаппс скасував візит до Одеси після того, як британська розвідка поінформувала посадовців, що про плани візиту дізналась росія, повідомляє кореспондент Sunday Times, який супроводжував міністра.

Шаппс був в Києві 7 березня, але скасував заплановану подорож до Одеси. У Києві він оголосив новий пакет військової допомоги.

За інформацією журналістів, міністр скасував свою поїздку після того, як британська розвідка повідомила його, що в Кремлі знають про плани поїздки.

Шаппс приїхав до України 7 березня на нічному поїзді з Польщі в супроводі начальника штабу оборони адмірала Тоні Радакіна та невеликої групи британських чиновників.

Причиною скасування поїздки до Одеси він назвав те, що «путін показав себе безрозсудною, безжальною і необережною людиною» і був «близький до вбивства двох західних лідерів, неважливо, навмисного чи випадкового».