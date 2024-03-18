В Кишиневе зафиксировали вспышку кори, фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в Винницкой области

https://racurs.ua/n193460-vspyshku-kori-zafiksirovali-v-centre-dlya-ukrainskih-bejencev-v-kishineve.html

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У Молдові в центрі розміщення біженців із України в Кишиневі зафіксували спалах кору.

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Про це повідомляє місцеве видання NewsMaker.

Зазначається, що сьогодні, 18 березня, на засіданні муніципальних служб заступник голови кишинівського управління медичної та соціальної допомоги Володимир Болокан розповів, що на кір заразилися п’ять громадян України, серед яких є діти.

За словами Болокана, перших трьох кір, що заразилися, виявили в середині минулого тижня, а наступного дня кількість хворих зросла до п’яти.

Усі, хто заразився, — громадяни України. Дітей госпіталізували до інфекційної лікарні імені Тома Чорба, їхній стан стабільний, — зазначив він.

Центр, де зафіксували спалах вірусу, закрили на карантин на 21 день.

Ми вжили заходів, щоб стримати поширення захворювання, запровадили карантин на 21 день з моменту виявлення останнього випадку кору, — зазначив Болокан. — Якщо цими днями виявимо нові випадки зараження, карантин доведеться продовжити.

Чиновник додав, що не знає, чи були щеплені від кору ті, хто заразився.

У людей немає документів, і вони не хочуть повідомляти, чи були щеплені. Але з розмов з’ясувалося, що тільки одну сім’ю було щеплено, — зазначив він.

Джерело: NewsMaker