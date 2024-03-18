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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
17 блиндажей и 84 автомобиля с рашистами уничтожили бойцы Нацгвардии за неделю (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193462-17-blindajey-i-84-avtomobilya-s-rashistami-unichtojili-boycy-nacgvardii-za-nedelu-video.htmlРакурс
Бійці Нацгвардії України за тиждень знищили десятки одиниць техніки російських загарбників.
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Про це сьогодні, 18 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
МВС робить свій внесок у знищення ворога. Бійці Національної гвардії України завжди на передовій нашої боротьби, — наголосив міністр.
Зазначається, що протягом минулого тижня гвардійці знищили:
- 84 автівки з окупантами;
- 43 одиниці бронетехніки;
- 39 артилерійських систем;
- 26 танків;
- сім засобів радіоелектронної боротьби;
- сім складів з боєкомплектом
- три одиниці інженерної техніки;
- дві ракетні системи залпового вогню;
- 17 бліндажів з особовим складом противника.
Також Клименко опублікував відео роботи безпілотників бригади «Спартан».
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