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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

17 бліндажів та 84 автівки з рашистами знищили бійці Нацгвардії за тиждень (ВІДЕО)

18 бер 2024, 19:57
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Бійці Нацгвардії України за тиждень знищили десятки одиниць техніки російських загарбників.


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Про це сьогодні, 18 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

МВС робить свій внесок у знищення ворога. Бійці Національної гвардії України завжди на передовій нашої боротьби, — наголосив міністр.

Зазначається, що протягом минулого тижня гвардійці знищили:

  • 84 автівки з окупантами;
  • 43 одиниці бронетехніки;
  • 39 артилерійських систем;
  • 26 танків;
  • сім засобів радіоелектронної боротьби;
  • сім складів з боєкомплектом
  • три одиниці інженерної техніки;
  • дві ракетні системи залпового вогню;
  • 17 бліндажів з особовим складом противника.

Також Клименко опублікував відео роботи безпілотників бригади «Спартан».

Джерело: Ракурс


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