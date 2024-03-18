Знищення російських загарбників, скріншот відео

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Бійці Нацгвардії України за тиждень знищили десятки одиниць техніки російських загарбників.

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Про це сьогодні, 18 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

МВС робить свій внесок у знищення ворога. Бійці Національної гвардії України завжди на передовій нашої боротьби, — наголосив міністр.

Зазначається, що протягом минулого тижня гвардійці знищили:

84 автівки з окупантами;

43 одиниці бронетехніки;

39 артилерійських систем;

26 танків;

сім засобів радіоелектронної боротьби;

сім складів з боєкомплектом

три одиниці інженерної техніки;

дві ракетні системи залпового вогню;

17 бліндажів з особовим складом противника.

Також Клименко опублікував відео роботи безпілотників бригади «Спартан».