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Ракурс
Последствия российских ударов по Никопольщине, фото: Днепропетровская ОВА

Рашисты трижды атаковали Никопольщину дронами и артиллерией (ФОТО)

18 мар 2024, 22:28
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Російські загарбники продовжують обстрілювати Нікопольський район Дніпропетровської області.


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Про це сьогодні, 18 березня, повідомляє Дніпропетровська ОВА.

Зазначається, що за день агресор:

  • тричі з важкої артилерії обстрілював громади Нікопольського району — Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку;
  • спрямував три дрони-камікадзе спрямував на сам Нікополь.

В результаті:

  • пошкоджена АЗС — там сталася пожежа, яку рятувальники вгамували;
  • понівечений інфраструктурний об'єкт;
  • побиті 11 приватних будинків, дві господарські споруди та стільки ж авто;
  • пошкоджені майже шість десятків сонячних панелей, лінії електропередач й газогін.

Люди не постраждали, — додали в ОВА.

Наслідки російських ударів по Нікопольщині, фото: Дніпропетровська ОВА

Источник: Ракурс


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