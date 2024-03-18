Наслідки російських ударів по Нікопольщині, фото: Дніпропетровська ОВА

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Російські загарбники продовжують обстрілювати Нікопольський район Дніпропетровської області.

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Про це сьогодні, 18 березня, повідомляє Дніпропетровська ОВА.

Зазначається, що за день агресор:

тричі з важкої артилерії обстрілював громади Нікопольського району — Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку;

спрямував три дрони-камікадзе спрямував на сам Нікополь.

В результаті:

пошкоджена АЗС — там сталася пожежа, яку рятувальники вгамували;

понівечений інфраструктурний об'єкт;

побиті 11 приватних будинків, дві господарські споруди та стільки ж авто;

пошкоджені майже шість десятків сонячних панелей, лінії електропередач й газогін.