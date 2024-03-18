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Наслідки російських ударів по Нікопольщині, фото: Дніпропетровська ОВА
Рашисти тричі атакували Нікопольщину дронами та артилерією (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n193467-rashysty-trychi-atakuvaly-nikopolschynu-dronamy-ta-artyleriieu-foto.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують обстрілювати Нікопольський район Дніпропетровської області.
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Про це сьогодні, 18 березня, повідомляє Дніпропетровська ОВА.
Зазначається, що за день агресор:
- тричі з важкої артилерії обстрілював громади Нікопольського району — Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку;
- спрямував три дрони-камікадзе спрямував на сам Нікополь.
В результаті:
- пошкоджена АЗС — там сталася пожежа, яку рятувальники вгамували;
- понівечений інфраструктурний об'єкт;
- побиті 11 приватних будинків, дві господарські споруди та стільки ж авто;
- пошкоджені майже шість десятків сонячних панелей, лінії електропередач й газогін.
Люди не постраждали, — додали в ОВА.
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