Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n193468-ukrainskie-drony-unichtojaut-rashistov-v-rayone-gorlovki-video.html

Ракурс

Українські військові з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила за допомогою ударних дронів знищують російських загарбників.

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Відповідне відео у своєму Telegram-каналі сьогодні, 18 березня, опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.

Атаки дронів по окупантах, які проводить 24-а бригада в районі Горлівки, — зазначається в описі відео.

На відео показано, як дрони завдають ударів та здійснюють скидання вибухівки на рашистів, ворожі позиції та техніку.