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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Украинские дроны уничтожают рашистов в районе Горловки (ВИДЕО)

18 мар 2024, 22:52
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Українські військові з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила за допомогою ударних дронів знищують російських загарбників.


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Відповідне відео у своєму Telegram-каналі сьогодні, 18 березня, опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.

Атаки дронів по окупантах, які проводить 24-а бригада в районі Горлівки, — зазначається в описі відео.

На відео показано, як дрони завдають ударів та здійснюють скидання вибухівки на рашистів, ворожі позиції та техніку.

Источник: Ракурс


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