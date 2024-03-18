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Українські військові з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила за допомогою ударних дронів знищують російських загарбників.
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Відповідне відео у своєму Telegram-каналі сьогодні, 18 березня, опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.
Атаки дронів по окупантах, які проводить 24-а бригада в районі Горлівки, — зазначається в описі відео.
На відео показано, як дрони завдають ударів та здійснюють скидання вибухівки на рашистів, ворожі позиції та техніку.
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