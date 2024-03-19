Партизаны похитили секретные документы по производству российских ракет X-32. Фото:

https://racurs.ua/n193473-partizany-pohitili-sekretnye-dokumenty-po-proizvodstvu-rossiyskih-raket-x-32.html

Ракурс

Українські партизани отримали доступ до секретних документів російської оборонки.

.

Агент руху опору «АТЕШ» проник до Дубненського машинобудівного заводу й добув секретні документи, які стосуються виробництва крилатих ракет. З’ясувалося, що підприємство не виконало план з виробництва на 2022 рік. Про це партизанське об'єднання 19 березня повідомило у Telegram.

Рух опору дізнався про плани виробництва і реальні можливості заводу. З’ясувалося, що директор департаменту оборонно-промислового комплексу країни-агресора росії Андрій Перегудов вимагає від директора цього заводу збільшити обсяги виробництва крилатих ракет X-32.

Стало відомо, що у 2024 році окупанти планують виробити 224 такі ракети. Однак росіяни вже вибиваються з графіка, як це було в минулі роки.

Нагадаємо, у березні українські партизани проникли на склад ракетного озброєння біля аеродрому «Бельбек», що у Севастополі. На території цього сховища зберігаються ракети Р-73, Р-27, Р-37 та інше озброєння, яке ворог використовує для нанесення ударів по мирних містах України.