Партизани проникли на ракетні склади окупантів у Севастополі. Фото: «Атеш»

https://racurs.ua/ua/n193308-partyzany-pronykly-na-raketni-sklady-okupantiv-u-sevastopoli-foto.html

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Ракетні російські склади виявили на території окупованого Криму.

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Партизани проникли на склад ракетного озброєння біля аеродрому Бельбек, що у Севастополі. На території цього сховища зберігаються ракети Р-73, Р-27, Р-37 та інше озброєння, яке ворог використовує для нанесення ударів по мирних містах України. Про це рух опору «Атеш» 14 березня повідомив у Telegram.

Також вони вказали точні координати місця розташування складу:44,6876475, 33,5817732.

Зазначається й те, що загарбники облаштували фальшиві склади для обману Сил оборони України. Однак про це вже відомо й уся інформація була передана «відповідним людям».

Нагадаємо, наприкінці січня партизани руху «Атеш» провели розвідку на північ від Сухарної бухти у тимчасово окупованому Севастополі та виявили склади, де можуть зберігатися російські крилаті ракети «Калібр» та інше озброєння.